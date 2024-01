Sexo com pegada e muita provocação: o que esperar de Escorpião na cama

Preliminares marcantes

Aliás, esse gosto exploratório é bem evidente nas preliminares, quando Escorpião usa e abusa do seu poder de sedução e de seu conhecimento sexual para tirar e oferecer proveito de cada parte do corpo, com mãos, dedos e língua. Ele não tem pressa nesta etapa e, se perceber que o par está curtindo, segue até o orgasmo chegar para os dois, mesmo que não haja penetração.

Pique total

Com a vontade que tem de transar com constância, é claro que Escorpião acumula pique de sobra para a hora do prazer. Quando está empolgado demais, pode atingir o clímax mais cedo do que o parceiro gostaria. Mas basta um pequeno descanso para recomeçar com suas audácias, tudo de novo.

Provocação ilimitada

Quem é da turma de Escorpião é do tipo que provoca o par tantas vezes quanto possível, antes do encontro íntimo. Seja numa mensagem picante (sexting), já bota para jogo o que vai acontecer depois, avisando que é bom estar bem preparado. Na cama, também gosta de causar e incitar o par a se entregar totalmente à experiência e dar seu melhor na cama. Ele mexe com o psicológico alheio para que o prazer de ambos seja intenso.