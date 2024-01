Se joga nos dedinhos! Masturbação a dois é delícia e apimenta a relação

Um jeito bem legal de brincar é colocar uma venda na outra pessoa (pode ser um lenço ou qualquer pedaço de pano). Não enxergar o que vai acontecer faz com que tenha um elemento surpresa que excita e mexe com os sentidos e a sensação do toque.

Durante este passeio, dá para usar algum lubrificante para aumentar as sensações. Pode-se usar algum com sensação de esfriar ou de gelar, mas é possível recorrer ao gelo também, funciona bem. Se for lubrificante, melhor à base de água.

Nesta categoria podem rolar duas versões: um masturba o outro ou os dois se masturbam juntos descobrindo os corpos sem ver, sentido toques, se excitando com os gemidos e a respiração. Hora boa também para explorar áreas nunca antes navegadas, como ânus e períneo.

Ensinando o parceiro

Você tem um vibrador amigo que já pensou em apresentar? Na masturbação pode ser um bom momento, principalmente num relacionamento hétero, já que muitos caras ainda o enxergam como concorrente. Os bullets vão bem nessa hora, você pode usar enquanto ele observa, e aqueles com controle remoto fazem com que a outra pessoa participe e tenha um pouco de controle.

Os vibradores, assim como suas mãos, podem ir para outros lugares. Passar no pescoço, no abdômen, como se fosse uma massagem mais excitante. Muitas mulheres sentem bastante tesão quando ele passa pela lateral e bico do peito. E eles podem tentar também, por que não? Pode ser usado para massagear os testículos, região da virilha e períneo.