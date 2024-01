Quer atrair crush pra cama e turbinar o tesão? Banho de ervas ajuda no sexo

Este é outro banho potente, que ajuda pessoas mais inseguras. Para tanto, pegue 1 rosa vermelha, 1 xícara (chá) de cidra rosé e 1 colher (sopa) de mel. Ferva tudo em 2 litros de água por 15 minutos, deixando descansar por 2 horas. Siga o mesmo procedimento: jogue a água com os ingredientes do pescoço para baixo, após o banho diário, e espere secar de forma natural.

Banho para sexo com amorzinho

Quem não abre mão de ter amor envolvido na transa, deve separar a casca de 1 maçã bem vermelha, um pouco de canela em pó e de cravo-da-índia, além de óleo essencial de rosa. Ferva tudo (com exceção do óleo) em 2 litros de água por 15 minutos. Desligue o fogo, adicione 3 gotas de rosa e espere o descanso do líquido por 2 horas. Despeje o líquido do pescoço para baixo, ao final do banho higiênico e deixe secar naturalmente. Para potencializar, pingue 3 gotas de champanhe ou cidra rosé em um pouco de óleo ou creme sem perfume e use para hidratar o corpo

Banho para aumentar a potência sexual

Também há indicação para ser mais potente na cama: faça uma infusão com 1 colher (sopa) da erva marapuama em 1 litro de água. Deixe ferver por 20 minutos e, após esfriar, jogue do pescoço para baixo no fim do banho diário.

Banho para aumentar a libido