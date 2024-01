Compatibilidade no sexo: o que é verdade na busca pelo prazer com o mozão?

Pela astrologia, é possível verificar a intensidade sexual da relação, se o casal vai ter uma relação mais fervorosa, uma sintonia melhor e até se ambos gostam de sexo. Com isso, há clareza para dizer se há ou não uma compatibilidade sexual. Quem não tem compatibilidade não irá melhorar com o tempo, já que não combinam. Mas se os dois combinam, com o passar dos anos, só tende a melhorar.

Iguais, mas diferentes

Pessoas do mesmo signo solar podem ter compatibilidade sexual, isso porque são ligadas a um mesmo elemento. Elas têm a mesma sintonia, mesma frequência e mesma vibração. Por isso, a tendência é que o sexo flua de uma forma muito mais tranquila.

A maior compatibilidade no sexo ocorre entre signos complementares. Quando ocorre uma compatibilidade de signos opostos existe uma tendência maior para a compatibilidade sexual.