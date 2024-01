É normal ter pênis torto? Quando a curvatura do membro requer tratamento

Após dois meses da intervenção, Marcos* viu sua vida sexual renascer. Ele conta que a sua primeira relação sexual após o tratamento foi inesquecível.

Não tive como conter a felicidade. Nós homens temos muita vergonha e medo de procurar ajuda. Nos escondemos numa caverna, diferentemente das mulheres que buscam ajuda e conversam com suas amigas. Hoje vejo que poderia ter abreviado meu sofrimento.

Marcos



O caso dele não é isolado. A partir dos 50 anos, os homens podem apresentar uma curvatura no pênis, que vai se acentuando com o tempo e causa uma diminuição do tamanho do membro.

Chamada de Doença de Peyronie, também conhecida como Curvatura Peniana Adquirida, esse problema pode atrapalhar muito a vida de homens sexualmente ativos, pois torna o ato inviável ou traz incômodos ao homem e à mulher durante a relação.

Dificuldade para transar

Embora a causa não seja totalmente conhecida, acredita-se que a Doença de Peyronie tenha relação direta com microtraumas causados na hora do sexo, gerando um processo de cicatrização anormal.

A patologia inicia-se habitualmente com uma fase aguda, em que o homem sente dor local associada ao surgimento de uma área endurecida na estrutura interna do pênis ("calo"). Por questões anatômicas, as curvaturas dorsais (para cima) são as que permitem maior possibilidade em conseguir penetração aceitável ao casal. Já as mais acentuadas podem dificultar a penetração e gerar dor e desconforto no homem ou na mulher.