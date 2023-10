Macrofilia: o que é o fetiche que fez modelo 'gigante' ser desmascarada

Em 2022, uma pesquisa feita com 2.700 pessoas com exclusividade para Universa pelo Sexlog, site de relacionamento com conteúdos sexuais, revelou que 83% de seus usuários não sabiam o que é macrofilia.

Entre os que disseram conhecer a macrofilia, 12,5% afirmam praticar e gostar bastante.

Mas o que é a macrofilia

Na época da pesquisa, a sexóloga Michelle Sampaio explicou a Universa que esse tesão em pessoas grandes é visto bastante entre homens. Muitas vezes - mas nem sempre - ele se manifesta com um detalhe a mais: o de se sentir pequeno.

"Esse é um fetiche, em geral, de homens que sentem tesão por uma mulher maior, que o faça sentir pequeno, subjugado e dominado. Algumas linhas desse fetiche se cruzam com atos presentes no BDSM e no trampling, nome do fetiche de homens que querem ser pisados por mulheres", disse a especialista.

O curioso é que, como fez Marie Temara, a internet permite que o fetiche ganhe outros ares. Se é difícil encontrar pessoas enormes por aí, usar e abusar de ângulos e contextos que deem apenas a impressão de que a pessoa é grande.