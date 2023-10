Que tal investir mais no seu filho e menos em brinquedos?

Telas, seja a da televisão, do celular, do tablet ou do computador, é um dos assuntos mais acalorados nas rodas de conversas dos pais. São muitas as opiniões sobre a maneira como os filhos consomem os conteúdos digitais e diante delas, vale citar o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda: antes dos dois anos, evitar a exposição a qualquer tipo de tela, mesmo que passivamente. Dos dois aos cinco, limitar ao máximo de uma hora por dia e sempre com supervisão de um adulto. São muitas as razões para essa limitação, especialmente na primeira infância, mas uma é bastante simples: "ficar perante uma tela significa deixar de correr, de interagir, de conversar para se chegar a um lugar em comum - o que prejudica o desenvolvimento", pontua a doutora Elisa.

Outro tema relevante é o número de brinquedos que uma criança deve ter. "A quantidade não é proporcional à qualidade do brincar e do aprendizado", diz Luiza. Esse conceito parece ser corroborado por um estudo recente com 36 crianças menores de três anos, feito pela Universidade de Toledo (EUA), que comparou a qualidade do brincar com quatro e com 16 brinquedos. Com a quantidade menor, elas tiveram interações por um período maior, permitindo maior atenção e criatividade em cada atividade.

Como brincar se os adultos têm pouco tempo?

Luciana Barros e seu filho Artur, então com 12 meses. A família saiu da cidade de São Paulo e se mudou para Joanópolis (Serra da Mantiqueira) para que o filho ficasse em contato maior com a natureza Imagem: Mario Sene

Para a psicóloga Elisa Altafim, é fundamental que os pais entendam que brincar fortalece os laços e que é um meio de a criança entender os valores da família. "Hoje é muito comum os filhos pequenos irem à escola de manhã e só voltar no fim do dia. Mesmo que eles brinquem com os amiguinhos na escola, é importante que os pais reservem um tempo para brincar à noite e no fim de semana". E dá uma dica para a escassez de tempo: "O brincar pode acontecer em qualquer momento - cantando durante o banho, competindo no Quem se veste mais rápido, brincando de Adivinha no caminho da escola". Ela se lembra de um relato bastante ilustrativo, em que perguntou para uma família "Qual foi o momento mais divertido que tiveram juntos até hoje?". Os pais responderam: "Quando fomos ao parque de diversão". Já a criança disse: "Quando fizemos uma festa na cozinha, só eu, meus pais e meu irmão". A psicóloga observa que os pais costumam lembrar de momentos mais grandiosos, já as crianças, dos momentos em que há a presença, a interação verdadeira com a família.

Uma outra dica, segundo ela, é brincar de algo que o adulto também gosta. Assim, a diversão é mútua. Felipe Naufel, de 37 anos, pai de Joaquim de dois anos, segue essa dica. Ele gosta de tocar instrumentos musicais com seu filho. "O Joca pega a bateria e eu, o violão. E aí é uma barulheira só! Me divirto muito com isso!". Ele também se lembra de suas brincadeiras de infância as quais reproduz com seu filho. "Quando jogo bola com o Joca, revivo os momentos quando meu pai jogava comigo. E isso é positivo".