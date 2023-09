Não é acrobata, mas quer gozar com estilo? Kamasutra tem posição para você

Mantenha as pernas juntas e apoie-as nas dele e você vai experimentar uma vibração diferente —principalmente no clitóris!

Quer sentir estímulo no ponto G: Posição dos Pés Erguidos

Imagem: Priscila Barbosa/Universa

Deitada de costas, dobre as pernas e as encolha, nas palavras do "Ananga Ranga" (manual indiano de sexo lançado no século 15 inspirado pelo Kamasutra), "até os seus cabelos". Ou seja, encolha as pernas o máximo que puder.

O par a penetra de joelhos —e, como as mãos dele estão livres, pode acariciá-la à vontade. Se ele erguer os seus quadris com as mãos, pode penetrá-la em um ângulo que permite ao pênis estimular a parede vaginal frontal, bem onde fica escondidinho o altamente sensível ponto G.

Inove sem se machucar: O Aperto com os Dedos dos Pés

Imagem: Priscila Barbosa/Universa

Primeiro, deite-se de costas para que ele a penetre ajoelhado entre as suas coxas. Ele se firma apertando a cama ou o chão com os dedos dos pés. Em seguida, ponham as mãos atrás do pescoço um do outro. Use as pernas para apertar a cintura do cara e puxá-lo em sua direção.