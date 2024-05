Após ser espancado, Tião vê 'ovo do diabo' ser destruído em 'Renascer'

Irritado, Egídio manda seus capangas darem uma surra no pobre homem. Nesse momento, Marçal (Osvaldo Mil) percebe que Tião tem um ovo embaixo do braço: "Você não está chocando um ovo debaixo do sovaco, Tião Galinha? Você não seria louco a tal ponto!".

Os homens arrancam de Tião o ovo que ele acredita ser do diabo. "Não falta muito tempo...", diz ele. "Arranquem o ovo desse infeliz!", ordena o capataz.

O marido de Joana apanha muito e tem uma arma pontada para sua cabeça. Ao ser ameaçado, ele é obrigado a entregar seu ovo e vê Marçal esmagá-lo: "Se tinha algum filhote de cramulhão... não tem mais!".

