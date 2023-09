O controle é seu! 7 estratégias para lidar com uma pessoa egoísta na cama

Gozar na maioria das vezes antes do outro (e de forma deliberada), não se importar com a satisfação alheia, receber sexo oral sempre e nunca retribuir, transar só no dia que está a fim e evitar quando o outro quer? São várias as situações que podem ilustrar como uma pessoa egoísta se comporta na cama.

Quando o egoísmo surge nas transas esporádicas, é mais fácil reagir: basta vestir a roupa e ir embora. Mas, se ele começa a se infiltrar em romances promissores ou relacionamentos mais duradouros, não dá para ignorar. Saiba o que fazer com as sete dicas a seguir.

1 - Coloque o egoísta em perspectiva