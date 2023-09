Dedinho tá on: estas 10 posições vão te ajudar a gozar com masturbação

No banheiro com chuveirinho

Se tiver banheira, entre e apoie um dos pés na borda. Caso não tenha, leve um banquinho para dentro do chuveiro e apoie um dos pés ali. Nessa posição o clitóris fica bastante exposto e você vai estimulá-lo com um chuveirinho. Vá alternando a temperatura da água e a intensidade do jato e aproveite as diferentes sensações.

Chuveirinho é um super aliado para chegar lá Imagem: Getty Images

Sentada no vibrador

Separe uma cadeira e um vibrador (ou prótese) com ventosa. Coloque um travesseiro contra o encosto da cadeira e fixe o vibrador no assento. Sente-se de costas para o encosto e faça o encaixe no brinquedo, como se fosse um pênis. Movimente-se livremente para reconhecer o que lhe dá mais prazer. Aproveite que as mãos estão livres e também massageie seios e clitóris.

Cadeira e vibrador ajudam a gozar com masturbação Imagem: Priscila Barbosa/UOL

De barriga para baixo com vibrador

Deite-se de barriga para baixo na cama e coloque no meio das pernas um vibrador apoiado no clitóris (não o penetre em você). Ajuste a vibração no nível mais lento e se esfregue sobre o brinquedo. Conforme o tesão for aumentando, aumente também a velocidade até que atinja o orgasmo.