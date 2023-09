Tem 'V' invertido e manobra da ponte: um guia para facilitar o seu orgasmo

Sexual casual: Você não conhece o parceiro e ele (a) não te conhece. A solução então é dialogar. Conte para ele onde e como você gosta. Mas não precisa bancar a narradora do Waze e dar todas as direções; indique com gemidos ou com as próprias mãos onde deseja mais pressão, mais beijos, lambidas. Até a respiração acelerar.

Boy (ou girl) novo: Quando estamos conhecendo nossos parceiros, tudo é novidade: o tesão está no ar e tudo acontece mais naturalmente. Por isso, não vale deixar a timidez atrapalhar. Indique suas carícias favoritas e mostre a ele onde fica o seu ponto G —na dúvida, ele está a 3 cm da entrada da vagina, na parte superior. A maneira mais fácil de achá-lo é usar os dedos. Peça para o parceiro ou parceira procurar um ponto com textura rugosa que pode lhe dar muito mais prazer.

Casais de longa data: Vamos combinar, vocês dois sabem muito bem os pontos mais sensíveis um do outro. Mas não é por isso que vale apostar nos mesmos truques sempre. Para fugir do mecânico e previsível, que tal inovar com uma massagem diferente? A tailandesa faz subir pelas paredes. Ou então inove nas posições para o sexo oral. Quando seu parceiro chegar no clitóris, oriente para que ele ou ela faça tudo sem pressa. Peça para circundá-lo com os dedos até que ele se encha de sangue e cresça. É só aí que ele estará pronto para receber a língua.

Penetração

No sexo, não há regras. Mas vale o conselho: só parta para a penetração depois que a vagina estiver completamente úmida. Caso contrário, você ainda não atingiu o grau de excitação necessária para receber o pênis, dedos ou outros brinquedinhos, o que diminui as chances de um orgasmo vaginal. Não chegou lá ainda? Peça para o parceiro voltar algumas casas nas preliminares.

O segredo para chegar ao tal orgasmo vaginal com mais facilidade é investir na posição que te dá mais prazer.