Não pira! 5 ideias furadas que as pessoas têm sobre sexo casual

"Topar transar de cara não significa estar aberta para qualquer coisa. Uma vez, parei no meio porque o parceiro ficou insistindo que eu devia aceitar fazer sexo anal. Me vesti e fui embora. Ainda bem que foi o único machista desrespeitoso com quem me relacionei até agora", conta a universitária Camila*.

Imagem: iStock

4. Sexo casual é incrível e libertador

Outra impressão errada: a de que, ao toparem transar sem compromisso, as pessoas vão imediatamente se livrar de tabus, mitos e repressões e atingir um nível elevado e, até então desconhecido, de liberdade. Não é bem assim. O sexo casual só é bom e gostoso se feito por pessoas muito bem resolvidas com elas mesmas, conscientes da situação, sem expectativas e em busca de prazer por simples diversão. Ou seja, a autonomia e independência precisa fazer parte da vida ANTES de partir para a experiência.

Um estudo publicado pelo "Journal of Sex Research", dos EUA, apontou que há um aumento nos níveis de depressão e estresse logo após uma transa casual, tanto em homens quanto em mulheres, justamente por ter o componente afetivo e por, inconscientemente, as pessoas tenderem a usar o sexo como uma forma de compensar vazios ou questões emocionais. O incrível e libertador é fazer a escolha e aceitar lidar com as implicações que ela traz.

5. Todo mundo tem ressaca moral no dia seguinte

Oi? Óbvio que não. Quando os limites são claros e as expectativas alinhadas, transar sem compromisso é uma excelente forma de ter prazer e aprimorar a sexualidade. É um acordo bem definido e, por isso, não há espaço para criar neuras ou culpas. O problema é que inúmeras vezes o que se acredita ser um desejo autêntico, não é! Faz-se uma coisa e se espera outra. Por isso a pessoa precisa se conhecer bem, e entender a fundo o que quer, para não responsabilizar o outro por uma escolha que ela mesma fez. Somos responsáveis não só por nossas decisões, mas também pelo que sentimos.