Não é tudo igual! Há ao menos 11 tipos de pênis - e cada um te dá um prazer

Apesar dos nomes distintos, o aspecto curvado é o mesmo, variando para a esquerda ou para a direita. Do ponto de vista do "encaixe", tal pênis revela-se interessante por estimular várias áreas, explorando as paredes vaginais de forma diversificada, devido à curvatura. Para tirar melhor proveito, vale alternar as posições (de ladinho, por cima e de costas, de quatro etc) e experimentar diferentes sensações.

Baguete ou canudinho

É longo e fino, tanto flácido quanto ereto. Há quem não se adapte muito ao formato, sobretudo mulheres com vaginas mais largas. Entretanto, essa variação de pênis é muito bem-vinda para sexo anal, pois reduz a sensação de desconforto relatada por muitas pessoas.

Cogumelo

Leva o apelido por causa da glande, mais volumosa, que destoa do corpo fino e pequeno — quase abaixo da média —, que lembra um champignon. O formato permite brincadeiras para quem gosta da ponta avantajada, bem como posições com penetração não muito profunda, já que esse pênis não é tão comprido.

Berinjela

O formato não é tão diferente do pênis cogumelo, já que a base e o corpo são menores que a glande. Porém, aqui, ela se mostra bem encorpada. A diferença principal está no tamanho: a versão berinjela é bem maior que aquela que lembra o champignon — mas nada que impeça o canal da vagina de se moldar ao formato, é claro. Entretanto, se houver algum tipo de desconforto, convém apelar para um lubrificante à base de água.