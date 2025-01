Anjo da guarda profetiza sexta-feira, 10/01/25, com mudanças para 3 signos

A seguir, veja o recado dos anjos de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

Chamuel o convida a buscar renovação emocional. Este arcanjo pede que você avalie relações e projetos, enquanto novos ares vêm até sua trajetória.

Azrael te guia em momentos de transição e cura. Suas emoções ganham destaque e intensidade, enquanto os astros facilitam a libertação do passado.

Jofiel, o anjo da inspiração, te inspira a buscar novas ideias e possibilidades. Os astros iluminam seus caminhos e trazem novas oportunidades.