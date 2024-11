Amor transformador chega para 3 signos nesta semana, profetizam anjos

Leia as previsões a seguir, de acordo com a oraculista Tatiana Marinho, do Astrocentro.

O Anjo do Companheirismo traz uma energia acolhedora para suas conexões. Esta é uma fase para aprofundar laços e viver momentos de parceria verdadeira. Solteiros podem se comparar com alguém que compartilha seus valores e interesses.

O Anjo da Ternura ilumina sua vida amorosa com carinho e compreensão. Para os solteiros, é uma fase de atração de pessoas sensíveis e afetuosas. Relacionamentos em andamento são fortalecidos com atenção mútua.

O Anjo do Carinho sugere uma fase de trocas amorosas e afetuosas. Solteiros podem atrair alguém com uma conexão emocional profunda. As relações existentes serão beneficiárias do apoio mútuo.