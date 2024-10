Chuva de riqueza abençoa 3 signos a partir de terça, 22/10, segundo o Tarô

Leia as previsões a seguir, de acordo com a taróloga Tatiana Marinho, do Astrocentro.

No campo profissional, o Seis de Ouros indica uma fase de equilíbrio entre dar e receber. Você pode ser recompensado por sua generosidade e esforço, ou receber ajuda quando necessário. A justiça e o equilíbrio estarão presentes.

A Roda da Fortuna sugere mudanças no ambiente de trabalho. Pode haver surpresas ou reviravoltas inesperadas, mas elas tendem a ser positivas. Esteja preparado para aproveitar oportunidades repentinas e mudanças de sorte.

No trabalho, o Oito de Paus indica velocidade e progresso. Novas oportunidades podem surgir rapidamente, e você precisará agir com rapidez e precisão. A comunicação será essencial para avançar em seus objetivos.