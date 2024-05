Nattan celebra estrago na casa de Henrique e Juliano após 'roubo' de cães

Nattan, 24, celebrou os estragos que seus cachorros fizeram na casa de Henrique e Juliano, 34 e 33, após dupla sertaneja 'roubar' seus mascotes.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, ele contou que seus animais estão destruindo os pertences de Henrique. "Estou com uma sensação tão boa, já recebi foto e vídeo do cachorro comendo a casa do menino inteira, porta de estúdio, sofá. É isso, meus garotos, vamos lá, façam o que vocês foram fazer"

Os cachorros do, Dobby e Kali, estão na fazenda de Henrique, no Tocantins, e o cantor pretende buscá-los na quinta-feira (23).