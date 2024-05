Piovani se redime ao pedir ajuda para RS, e Scooby adota cão e vai para Rio

Atriz afirmou que autoridades não prestam apoio e muito menos os governos brasileiro e português. "A maior preocupação são essas doações ficarem nos armazéns sem chegar para quem realmente precisa."

Declaração surge após críticas a Scooby. No início da semana, ela criticou o surfista pelo filho não ir à escola há 20 dias enquanto ele estava no Rio Grande do Sul. "Pras vacas que acham ele o máximo, peguem a senha", escreveu na ocasião.

Scooby adotou cachorro

Scooby adotou um cachorro resgatado por ele das enchentes no Rio Grande do Sul no último dia 7 de maio. Ele contou nos stories que, a princípio, tinha se separado do novo pet.