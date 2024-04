Como Agatha Moreira e Rodrigo Simas: conheça signos que topam trisal

Entretanto, é importante lembrar que cada ser humano é único. Ainda existe a questão do mapa astral, a criação recebida, entre outros fatores influentes, que podem definir a escolha. A seguir, veja quais representantes do zodíaco estão mais dispostos a viver relacionamentos triplos.

Como bom ariano, no impulso, acharia uma ótima ideia. O nativo deste signo tende a gostar de viver a experiência de um relacionamento a três e explorar o sexo, a parceria e o compromisso. A questão é: nem só de bons momentos vive um casal e Áries tem dificuldade de lidar com um único confronto —imagine, então, lidar com dois? É por isso que o trisal pode ser um pesadelo para ele, sobretudo se sentir que está sendo passado para trás na relação.

O taurino é uma pessoa bem tradicionalista e que preza por prazer e conforto. Em sua cabeça, "três é demais" e não adianta insistir. Até há nascidos em Touro com a mente mais aberta e curiosidade para explorar um ménage à trois, por exemplo, mas nada além disso, só por uma noite e com alguém desconhecido (para não rolar problema depois). Com o nativo do signo, relacionamento envolve só duas pessoas e ponto final!

Não surpreende ninguém se for o geminiano quem sugerir uma pessoa a mais para o casal. Se existe um signo capaz de viver um relacionamento a três, sem dores de cabeça, certamente é Gêmeos. Ele é extremamente comunicativo e sociável, características essenciais para tal experiência. Também é importante ter um forte lado racional. O nativo consegue conciliar a relação facilmente e se mantém empolgado o tempo todo por estar vivendo algo "fora da rotina".