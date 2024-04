Atriz diz que ficou com Agatha Moreira e Rodrigo Simas: 'Foi gostoso'

A atriz Marcella Maia, 32, disse que fez um "trisal" com Agatha Moreira, 32, e Rodrigo Simas, 32.

O que aconteceu

Marcella disse que o affair de uma noite só aconteceu em Madri, na Espanha. "Fiquei com a Agatha e com o Rodrigo, que me deixou apaixonada. Ai, pode me bater, Agatha, pode fazer o que você quiser, mas fiquei apaixonada, rolou um trisal sim e foi gostoso pra caramba. Foi uma noite incrível. [Fiquei apaixonada] pelos dois", contou em entrevista ao podcast Na Real.