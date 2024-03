O que assusta signos em um novo amor? Leoninos não querem perder o controle

Os escorpianos são intensos: amam ou odeiam na mesma proporção. Quando decidem iniciar um relacionamento, precisam ter certeza de que são correspondidos e, também, de que a outra pessoa é absolutamente fiel - é que eles têm horror só de pensar em ser traídos.

Já o sagitariano é uma pessoa otimista, que leva a vida de forma muito leve. Ele detesta contratempos ou pessoas complicadas. Seu maior receio ao iniciar um relacionamento é ter que dar satisfação do que faz ou deixa de fazer - Sagitário simplesmente odeia prestar contas dos seus atos.

Os nativos de Capricórnio são pessoas sérias e comprometidas com tudo. Diligentes, estão sempre em busca da melhor versão. É por isso pensam muito antes de se envolver com alguém. Só que, uma vez comprometidos, esperam do par o mesmo grau de responsabilidade com a relação, pois não suportam a ideia de fracassar em nenhuma área da vida.