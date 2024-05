Liderança e empoderamento: o que as mulheres pretas têm a nos dizer?

Historicamente, as mulheres pretas têm desafiado barreiras e assumido papéis de destaque. No passado, tivemos grandes mulheres liderando grupos para subverter a lógica colonial que recaía sobre os nossos corpos; hoje, elas se destacam no mercado corporativo com o mesmo afinco. A história não é a mesma, mas parte de um mesmo princípio: aquele em que as nossas vozes possam transcender a dinâmica do silenciamento como uma ferramenta para quebrar estereótipos, a partir de estratégias para superar as barreiras impostas social e estruturalmente.

Enquanto mulher preta, que durante muito tempo viveu as adversidades e as bonanças do mundo corporativo, muitas vezes sem uma semelhante do lado, hoje posso visualizar como os avanços das questões étnico-raciais nas organizações, ainda que não tenham chegado em sua totalidade, abriram margem para que as novas gerações, as que vieram depois de mim, deixassem uma marca inegável nas organizações em que atuam.

Os números mostram que 84% das executivas pretas estão engajadas nas empresas em que trabalham. A média geral de engajamento dos executivos entrevistados é de 60%, e dos demais colaboradores é de 33%. Os dados são do Engaja S/A, primeiro Índice de Engajamento de Funcionários no Brasil, realizado pela Flash, plataforma de gestão da jornada de trabalho, em parceria com a FGV-EAESP e com o Grupo Talenses, Foram ouvidos 1.732 trabalhadores de todas as regiões do Brasil, sendo que 481 estão em cargos executivos.