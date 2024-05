Bianca Rinaldi diz que desistiu de ginástica olímpica após abuso moral

Bianca Rinaldi diz como lidou com conservadorismo da Record: 'Resolver sem fazer escândalo'

Bianca Rinaldi diz como enfrentou onda conservadora da Record TV. "Hoje a gente pensa mais nisso, né? Antes não. Eu estava focada com meu trabalho. Não concordo com a maneira [da emissora], foi uma das coisas que em certo momento me fez ver que o cuidado com a dramaturgia não era mais o mesmo. Isso foi me chamando atenção, me incomodando."

Bianca Rinaldi fala de polêmica sobre papel em novela de Aguinaldo Silva: 'Não tinha saído da Record'

Bianca Rinaldi esclarece os boatos de que havia pedido um papel para o dramaturgo Aguinaldo Silva. "Nessa época, eu tinha um bom relacionamento com alguns autores, e estava tudo culminando pra fazer a novela do Aguinaldo. Teve um evento, que ele me convidou, eu abaixei pra falar com ele e pronto [surgiram os boatos]. Isso me causou problemas porque eu ainda não tinha saído da Record."