Virgem é crítico e Leão não quer se desculpar. Como signos lidam com erros?

Sabe aquela pessoa que, de repente, fala algo sem muita lógica? Provavelmente se trata de uma ariana, impulsiva por natureza. Como tudo que for feito ou dito em momentos como esse pode virar foco de arrependimento, Áries também se arrepende, mas faz isso de forma calada, a sós no quarto, quando deita a cabeça no travesseiro. Mas esse peso de consciência não dura muito: logo a vida retoma seu ritmo, o nativo do signo esquece o que fez e segue sem dramas.

Arrependimento passa longe do taurino. Orgulhoso ao extremo, jamais olha para si mesmo e se enxerga como a pessoa errada. Também é teimoso desde que nasceu. Além disso, o tempo que Touro demora para tomar uma decisão ou agir na vida exclui qualquer possibilidade de remorso.

Quem nasce em Gêmeos trabalha bem a autocompaixão e sabe que: 1) todo mundo erra; 2) o ser humano é falho; e 3) não é possível acertar todo dia. É por isso que o geminiano bate no peito, observa e assume seus atos tentando mudar e pede desculpas, se necessário. Mas se alguma pessoa falhar com ele, essa compreensão pode não ser a mesma.