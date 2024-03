Como os signos sabotam relacionamentos? Virgem implica, Escorpião exagera

Quem acha que tem azar nos relacionamentos deveria consultar os astros e descobrir o que pode melhorar para que as conexões vinguem e não morram na praia. Isso porque cada perfil do zodíaco tem características que podem, literalmente, sabotar qualquer chance de uma boa relação.

São atitudes e comportamentos, muitas vezes involuntários, que acabam afetando a vida a dois. A seguir, descubra quais particularidades dos signos podem ser negativas e desandar a vida a dois.

Atitudes que prejudicam o relacionamento

A ansiedade é má conselheira do ariano. É essa característica tão típica do signo que faz com que ele, muitas vezes, acabe se antecipando e dando passos precipitados na hora de estabelecer um relacionamento.