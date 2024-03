Ano novo astrológico dá empurrão rumo a novidades; a previsão do seu signo

Podemos ouvi-la por meio de sinais e sincronicidades, ao silenciar a mente e ao escutar o coração. Prestar atenção aos sonhos também é uma boa dica para saber o que nosso inconsciente está desejando.

Atividades intelectuais e culturais são bem-vindas, assim como encontros e conversas. Afinal, a comunicação está em alta nesta semana.

Feliz ano novo?

No dia 20, o Sol chega em Áries, mudando o clima geral. Neste signo cardinal, as coisas ganham ritmo e pedem novidade. Somando isso ao fato de a Lua ainda estar crescendo, a fase se torna extremamente positiva para colocar novos projetos em prática.

Temos, ainda, mais um empurrão da vida para as novidades. Dia 20 também começa o ano novo astrológico: é tudo novo de novo.

Aspectos importantes de Sol com Netuno e Plutão oferecem inspiração, força e poder de transformação. Com Vênus e Saturno juntos, fortalecendo relações de confiança e bons negócios, também será possível conquistar desejos e objetivos com mais responsabilidade.