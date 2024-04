Ainda não acabou: como usar cristais para lidar com Mercúrio retrógrado

Cianita verde

Facilita a conexão com a verdade interior e as escolhas do espírito na Terra, facilitando a identificação de ilusões impostas a si mesmo. Acalma, relaxa e tranquiliza a mente e o corpo. É útil para aliviar estados depressivos, estimula caminhadas e viagens. Ajuda na intuição, no olhar mais empático e coletivo e alinha a pessoa com seu caminho espiritual.

Crisoprásio

Traz coragem, amor-próprio e autoaceitação. Auxilia tanto em comportamentos de inferioridade quanto de narcisismo. Estimula a criatividade, a prosperidade, a saúde, os ganhos materiais, a estabilidade financeira, a força e a saúde. Por fim, promove serenidade mental.

Fonte: Thiago Anselmo, terapeuta holístico e astrólogo