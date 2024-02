Imprevistos devem ser driblados com criatividade; a previsão do seu signo

No dia 7, Marte e Netuno em harmonia reforçam essa onda de sensibilidade. Prestar atenção em sonhos e sincronicidades será interessante. Afinal, poderemos ter ideias criativas e soluções diferentes para qualquer situação.

Imprevistos driblados com criatividade

Sol e Urano em tensão, no dia 8, pedem desapego e alguns imprevistos podem surgir. Já no dia 9, a Lua nova inaugura mais um ciclo, trazendo a oportunidade de recomeçar. Em Aquário, a lunação estimula a mente e a criatividade.

É hora de ousar e inovar mais. Projetos intelectuais e criativos estarão em alta.

Cuidar das amizades e se abrir para conhecer gente nova é indicado. De maneira geral, o céu favorece fazer as coisas com outras pessoas, mesmo no trabalho.

No dia 10, Mercúrio e Júpiter em tensão nos alertam para a possibilidade de exageros, especialmente nas conversas e promessas. Vale ter cautela.