Quais temas você deve guardar a sete chaves para não atrair energia ruim?

Sua intimidade familiar

Brigas entre cunhados, picuinhas com a irmã, tretas envolvendo dívidas... Deixe tudo isso bem longe dos ouvidos alheios. O mesmo conselho vale para a parte "boa" da sua árvore genealógica: heranças, conquistas e viagens. Como nem sempre sabemos as situações que as outras pessoas passam em suas famílias, aquilo que você considera uma coisa positiva ou negativa pode ser visto de maneira distorcida por outros.

E mais: ao compartilhar certos fatos, você acaba expondo seus parentes a julgamentos externos desnecessários. Preserve-os e poupe a si mesma.

Sua privacidade amorosa

O que cada um espera ou não de um relacionamento afetivo é algo extremamente pessoal. Ao falar demais sobre as manias do seu par, o que curtem fazer na cama e de detalhes da última briga que tiveram, você entrega sua relação ao escrutínio alheio. Você irá receber de volta inveja ou conselhos não solicitados que tenham a ver com o ponto de vista da outra pessoa. Ou seja, mantenha sigilo sobre sua vida a dois. Só você sabe se está feliz ou não e como contorna possíveis incômodos.

