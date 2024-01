Semana de ajustes! Evite fazer promessas em vão; a previsão do seu signo

Mercúrio só fica direto no dia 2, mas sob um clima tenso, que ainda pede reflexão e descanso. Até porque, a Lua começa a minguar no dia 4, reforçando o fato de ser uma semana para diminuir o ritmo.

Foco em primeiro lugar

Marte chega em Capricórnio no dia 4, nos deixando mais focados e com mais determinação para agir de forma responsável e prática. Se for possível, o melhor é viajar, descansar e arrumar os armários.

Precisa trabalhar nesses dias? Mantenha o foco no que precisa ser revisado ou planejado. Além disso, evite tomar grandes decisões e agir de uma vez. Faça tudo de forma segura e prudente.

É indicado evitar prometer o que não tem a certeza de que irá cumprir. O céu ainda pode trazer ajustes e desistências. Inesperadamente, podemos abrir mão de alguma coisa para seguir por outros caminhos.

Lembre-se: o ano está só começando e ainda temos muito tempo para recomeçar e fazer acontecer.