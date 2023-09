Colérico ou melancólico: aprenda sobre temperamento dos signos e prepare-se

"Todos nós trazemos os 12 signos no mapa. Um signo com muitos planetas vai proporcionar essa leitura de temperamento", comenta a astróloga.

Por exemplo, se uma pessoa nascida no tempo de Aquário apresentar vários planetas em Sagitário no seu mapa astral, significa que ela carrega características do temperamento de Aquário e, também, de Sagitário.

O que há por trás da classificação

Resumidamente, podemos dizer que:

Melancólico : menos ação, mais vontade

: menos ação, mais vontade Colérico : vontade em dobro

: vontade em dobro Sanguíneo : mais vontade, menos ação

: mais vontade, menos ação Fleumático: menos ação

Os melancólicos

Touro, Virgem e Capricórnio (os de Terra) são eleitos representantes de tal temperamento. "Normalmente, são pessoas mais introspectivas, talentosas, teimosas, racionais, pragmáticas e persistentes", define a astróloga Vivi.