Ex-BBB Alane se manifesta após viralizar post falando mal de Juliette

A ex-BBB Alane Dias, 25, se manifestou após viralizar um post em que fala mal de Juliette. O episódio aconteceu depois da paraense curtir a festa da cantora na noite desta quinta-feira (23), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Em um post feito no X, antigo Twitter, a bailarina faz um comentário negativo na época que Juliette participava do BBB 21 (Globo). "Não me cancelem, mas não conseguiria conviver com a Ju", disse Alane na publicação de março de 2021.

A postagem, então, viralizou quando Alane marcou presença no São Juão de Juliette nesta quinta. Os usuários da rede social lembraram do comentário negativo feito pela paraense.