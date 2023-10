Parecia exagero: meus tios justificavam que jamais votariam no partido tal porque seria composto por antissemitas, e eu pensava que era puro pretexto, desculpa que inventavam a si mesmos para optarem sem culpa pelos candidatos mais reacionários. O antissemitismo parecia questão do passado no Brasil, e cheguei a achar que aqui nunca tivesse chegado a existir de forma disseminada, apenas como caso isolado, como exceção; o medo que aparecia às vezes no fundo do olhar dos mais velhos da minha família parecia ser puro resquício, sobra sem sentido do que herdaram dos meus avós, vindos da Ucrânia, da Moldávia e da Lituânia no entreguerras fugindo dos pogroms.

Tanto é assim que em meu romance "As Pequenas Chances", lançado no agora tão longínquo agosto — porque uma guerra tem o poder de cindir o tempo, de decretar passado o que nem acabou de passar —, consta o seguinte trecho:

"Eu disse que não me lembrava de haver sofrido antissemitismo na vida. Ele se surpreendeu, mas não foi difícil chegarmos à conclusão de que não sofro e não sofri ameaça alguma porque sou branca, assim como a maioria dos judeus. Fui protegida do antissemitismo no Brasil pelo racismo antinegro. Eu tinha lido 'O mal-estar na civilização' fazia pouco tempo, havia comentado com o Eder sobre a grande sacada de Freud de que há, para cada sociedade, a necessidade de um inimigo (muitas vezes imaginário) em torno do qual essa sociedade chega a se organizar, e concluímos, no conforto da mesa de almoço, que o 'inimigo' já estava estabelecido no Brasil quando os judeus começaram a chegar: o outro por excelência eram os negros. A mim, branca, de olhos claros, judias, mesmo que pairem essas ameaças, jamais faltaram oportunidades por causa da minha raça".