Scooby agradece esposa por cuidar dos filhos e relata dificuldades no RS

Pedro Scooby, 35, está ajudando a população do Rio Grande do Sul em meio à tragédia que acomete o estado.

O que aconteceu

Scooby relatou que tem tomado remédio para evitar a contaminação por leptospirose. "A água que a gente entra tem bicho morto, já passou gente morta, milhões de bactérias. Meu pé está cheio de perebas por sinal", disse o surfista em vídeo publicado nas redes sociais.

O surfista também agradeceu a esposa Cintia Dicker, que está arrecadando alimentos e cuidando do seu filho Dom e da filha do casal, Aurora. "Em menos de 48 horas, ela juntou dois caminhões de mantimentos aqui para o Sul, que é a terra dela, mas, mesmo eu estando aqui, ela não parou nenhum segundo e ainda está cuidando do Dom e da Aurora. Não tenho palavras para te agradecer, você é demais, te amo."