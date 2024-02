O Beira-Rio histórico das mulheres: a punição do Inter que virou festa

Punição estranha, que virou festa, uma festa linda e emocionante feita pelas gurias, acompanhadas de crianças, idosos e pessoas com deficiência. A advogada Gabriela Pires, de 29 anos, esteve lá com as amigas e conta que havia uma atmosfera diferente, um ambiente mais calmo e familiar. "Mas isso não significa que a energia foi mais baixa: eram nítidos o entusiasmo e a paixão que move também a mulher colorada", ela ressalta. "Cantamos o jogo inteiro e mostramos que não precisamos de homens para levantar o estádio."

"O que seria do futebol se fosse sempre assim?", perguntei a Gabriela. "É difícil responder: o futebol se desenvolveu a partir dos homens, mas evoluiu muito com a participação maior e mais ativa das mulheres", ela pondera. "Eu vou ao estádio desde os 11, 12 anos, e é muito perceptível como as coisas mudaram e as gurias não são mais exceção".

Gabriela comparece a quase todos os jogos do Internacional desde que tinha 15 anos, quase sempre com duas amigas. Nem elas nem eu queremos que o futebol seja um ambiente exclusivamente feminino, mas sim que seja seguro para todas as mulheres. "O esporte tem muito de união em torno de uma paixão comum, e o mais legal é ver a integração entre tanta gente, de tantas origens, idades e gêneros, e o futebol perde tirando qualquer um deles", reflete Gabriela, que explica que o Inter já tem há tempos uma torcida exclusivamente feminina, a Força Feminina Colorada, mas não vê necessidade de espaços só para mulheres. "O que precisa é manter o respeito entre todos, em qualquer setor."

A empresária Eduarda Schapke, de 29 anos, é uma das amigas que acompanham Gabriela ao estádio e também esteve no jogo, cantando desde fora do estádio, de onde as imagens e sons são belíssimos, de instrumentos sendo tocados somando-se às vozes todas juntas de uma multidão. Ela percebe que a presença das gurias incentiva que mais mulheres e crianças compareçam aos jogos por se sentirem mais seguras, além de oferecer outras perspectivas para o esporte, dentro e fora do campo.

O coro surtiu efeito: o placar contra o Ypiranga foi de 3 x 0, numa tarde inesquecível. "Estamos acostumadas a ser a minoria, e foi uma sensação diferente ser, pela primeira vez, a imensa maioria. Também somos apaixonadas pelo futebol e pelo Inter. O estádio pode ser um ambiente feminino sem perder a energia", afirmam Gabriela e Eduarda.

Concordo com elas: futebol também é coisa de mulher.