Minha história com Luiz Taliberti, um dos 272 mortos em Brumadinho

Eu a vejo e meu corpo é percorrido pelo contrário de um calafrio, porque é quente. Um reconhecimento imediato, a familiaridade que junta o presente com o passado, mesmo um passado que nunca existiu, pois é a primeira vez que tenho Helena Taliberti diante de mim. Sua beleza salta, chega antes dela, que não se parece exatamente com o filho, mas há algo no rosto de ambos que é comum — provavelmente a beleza, anunciada por traços outros em cada qual.

Durante segundos em que cabe tudo, percorro a memória atrás de uma noite antiga. O sorriso: o primeiro que encontro. Studio SP, uma casa de shows que já não existe. Ele com amigos, eu também, a amiga dele, irmã mais nova de uma amiga minha, que nem estava lá. Falar alto para ganhar da música, eu muito mais velha que ele, recém separada do primeiro casamento. A voz doce, a doçura no olhar. Não me lembro de onde nos beijamos, nem como, lembro dele me comprar uma cerveja, talvez, me esperar na porta do banheiro, lembro de subirmos a Augusta a pé de madrugada até minha casa, bêbados, isso sim, felizes, sim, de mãos dadas. Lembro dele dizer que todos os homens deveriam gamar em mim, lembro de me enternecer um absurdo e pensar em silêncio 'ah, Luiz, mal sabe você'.

No impulso que sempre carrega uma história muda, digo a Helena, assim que ela entra no camarim do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc: 'eu conheci o Luiz'. Ela me olha, ela sorri, ela está de prontidão para saber mais, pois uma mãe que perde um filho está sempre de prontidão para saber mais. Eu tive uma história amorosa com o Luiz, há muitos e muitos anos.