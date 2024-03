Sobre a Enel e a falta de luz: quando o futuro se parece com o passado

Fui carregar o celular num restaurante na rua de cima, onde a luz não chegou a faltar. Que uma casa tenha energia e outra a poucos metros não tenha faz pensar que as redes de fiação elétrica mimetizam a aleatoriedade do que chamamos destino. Ali, a vida acontecia normalmente, o que me pareceu estranho, descabido, como se essa tal normalidade fosse mais uma dádiva que um pressuposto.

Encontrei um colega com quem havia trocado mensagens sobre a falta de luz no ônibus, alguns dias depois — como se São Paulo fosse de repente uma cidade pequena, como se a vizinhança instaurada pela falta de energia continuasse vigendo. Acho que vou escrever sobre aquilo, eu disse. "Escreva, porque assim vai ser o futuro. Com a crise climática, vai ser cada vez mais frequente: viveremos sem luz", ele previu, sombrio e realista. O futuro vai parecer cada vez mais um longínquo passado.

Em novembro de 2023, houve um apagão — esse sim pelas chuvas — que deixou milhares de pessoas até 72 horas sem energia nesta mesma São Paulo.

Na própria segunda-feira, de dentro do ônibus, passei por lugares onde já havia e onde ainda não havia luz. Tanto depende disso, a vida de cada pessoa depende da competência de instituições que — essa tenebrosa situação parece provar — não deveriam ter o lucro como principal objetivo. Serviços essenciais deveriam ter uma regulamentação especial.

Aqui escrevo eu, abajur aceso, computador ligado. Enquanto isso, muitos estão no escuro (este texto será lido domingo, mas está sendo escrito quinta à noite; neste caso o presente da escrita não é uma ficção). Nossa condição escancarada: a vida normal sempre possível; a vida "normal" sempre ameaçada.