Amigos, amigos, crimes à parte: amizade dos homens é superior à nossa?

"Eu não posso fazer julgamento sem ter todos os fatos e as informações verdadeiras a respeito." Bom, pra isso existe o direito. Pra que não dependa de nós, atores, escritores, engenheiros e técnicos de futebol, decidir sobre a existência ou não de um crime.

Sempre gostei do Tite. Mas como mãe de um flamenguista de 14 anos — e todos aqui sabem da importância que um time exerce sobre nossos jovens torcedores — não posso deixar de dizer que suas falas de domingo não estão de acordo com a visibilidade do seu cargo.

A violência contra a mulher deve ser um compromisso de todos. E deveria estar acima de qualquer tipo de afeto. Aliás, essa fronteira de" vida pessoal" e "vida profissional", pra citar outro trecho da declaração de Tite, sequer se aplica ao episodio envolvendo o jogador. Por motivos óbvios. Amigos, amigos, crimes à parte.

PS: Depois do árbitro de vídeo, podíamos adotar o árbitro de entrevistas. Ou a amizade com mulheres, em que é possível encontrar parceria com responsabilidade. Recomendo.