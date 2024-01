Não que isso justifique sua audiência. Quem vê "BBB", normalmente busca alienação e diversão, e não antropologia. O que não impede que algumas pautas surgidas no programa — como as falas do rapaz com nome no diminutivo sobre o corpo da modelo Yasmin Brunet — não possam e devam vazar pras "pessoas na sala de jantar", como diziam Os Mutantes.

Na semana passada, uma das participantes do reality da Globo apertou o botão de desistência da competição. Antes disso, suas falas desconexas e paranoicas — e também preconceituosas, mas não é disso que vou falar aqui — já estavam chamando a atenção das redes sociais, preocupando quem acompanha os personagens.

Não estou vendo o "BBB" — ainda me recupero da abstinência de "Vale o Escrito", série do Globoplay sobre a historia do jogo do bicho no Rio de Janeiro —, mas não posso perder a oportunidade de escrever sobre saúde mental. O tema me é caro: já convivi, muito de perto, com depressão, esquizofrenia e bipolaridade, doenças que, ainda hoje, estão rodeadas de silêncios e tabus. E que precisam de oportunidades como essa pra ganhar visibilidade.

Eu mesma, da adolescência até o começo da minha vida adulta, sofri com crises de ansiedade que me marcaram pra sempre. Além do pânico, convivi, até ter coragem de encarar o divã, com o isolamento, a vergonha e a culpa. Como se alguém, diante de uma crise de enxaqueca, sentisse, além da dor, uma sensação de inadequação por estar sentindo dor.

Não foi a primeira vez que um participante do "BBB" apresentou sintomas de distúrbios psíquicos. E como o reality vem acompanhando agendas fundamentais como a urgência da representatividade e o repúdio ao assédio sexual, não seria nada mau se aproveitasse sua popularidade para contribuir de forma didática e responsável com um debate cada vez mais urgente.