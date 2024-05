Um segundo exemplo que viralizou foi da busca "queijo não grudando na pizza", para a qual a IA respondeu que o usuário pode "adicionar 1 xícara de cola atóxica no molho". A resposta foi garimpada de um post irônico no Reddit. Outra resposta cômica foi dada à busca "gato lambendo suas mãos". Para a IA, entre as possíveis razões para tal comportamento, está: "um gato pode lamber você para ver se você está pronto para o consumo".

Alguns casos, porém, podem ser manipulados. O usuário do X @allgarbled postou um print que mostra a frase "estou me sentindo deprimido" na barra de busca, ao que o AI Overview responde: "Existem muitas coisas que você pode tentar para lidar com sua depressão. Um usuário do Reddit sugere pular da ponte Golden Gate."

Em outro post, contudo, o mesmo usuário divulgou um truque para manipular o texto gerado pelo Google no intuito de criar posts com alto grau de engajamento no X, usando a resposta da Golden Gate (que viralizou, com 56 mil curtidas) como exemplo. Após a repercussão negativa, o usuário trancou sua conta.

O Google está 'quebrado'?

O sistema por trás da AI Overview busca respostas de diferentes cantos da internet para formar um breve resumo sobre o assunto pesquisado, e isso inclui redes sociais como o Reddit, onde pessoas comuns postam sobre assuntos diversos. O problema é que a IA não é capaz de discernir totalmente respostas sarcásticas, ultrapassadas, fictícias ou incorretas de informações jornalísticas ou científicas, checadas antes da publicação. É um problema que a comunidade científica chama de alucinação.

Outra IA que comete erros do tipo é o Grok, que se baseia em posts na rede social X para resumir acontecimentos do mundo real. Igualmente incapaz de reconhecer sarcasmo, a IA gerou uma "notícia" sobre o eclipse solar do dia 9 de abril, intitulada "Comportamento estranho do sol: especialistas perplexos". O texto dizia que o astro tinha gerado "preocupação e confusão generalizada entre o público geral", mencionando que algumas pessoas estavam relatando seu desaparecimento, sem reconhecer que os usuários da rede social estavam sendo irônicos.