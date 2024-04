GPS está ameaçado? Entenda como funciona e qual a importância do sistema

Para identificar onde um receptor está no planeta, o aparelho calcula a sua distância em relação a três satélites GPS, que juntam os dados para determinar as coordenadas geográficas (latitude e longitude) e a altitude de qualquer ponto na superfície da Terra.

Como é usado?

Entre os civis, o uso mais conhecido é o dos aplicativos de mapas e navegação, como Google Maps e Waze, além dos serviços de transporte como Uber e 99, que usam o sistema para planejar rotas. Da mesma forma, pilotos de aeronaves comerciais e particulares utilizam o GPS para navegação, planejamento de rotas e aproximações de colisão.

Outro uso conhecido é o de geotagging, que rotula fotos e vídeos automaticamente com a localização onde as imagens foram registradas. Embora fosse mais utilizada por fotógrafos profissionais, hoje é padrão das câmeras de celulares associarem as imagens a essas informações, permitindo os usuários encontrarem fotos a partir de suas localizações em aplicativos como o Google Fotos.

No campo científico, o GPS pode ser utilizado no mapeamento de terrenos, estudos climáticos, monitoramento de placas tectônicas (para a identificação de terremotos) ou do nível das marés, análise de padrões de migração e comportamento de animais etc. No campo militar, forças armadas usam o sistema para navegação, posicionamento de tropas e veículos, logística, vigilância e resgates.

As formas de utilização do GPS são inesgotáveis, variando de acordo com o objetivo e criatividade de cada projeto. Há quem planeje rotas em mapas e registrem seus movimentos durante uma caminhada ou viagem parar formar desenhos ou padrões geométricos. Perfis no Instagram publicam desenhos feitos por corredores do aplicativo Strava, por exemplo: