União Europeia e EUA seguem rumos opostos com inteligência artificial

Até quanto a UE manterá política de segurança?

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, fala em dia de apresentação de comissionários Imagem: FREDERICK FLORIN / AFP

Essa política de não intervenção à regulamentação da IA contrasta fortemente com o ambiente regulatório do outro lado do Atlântico.

A União Europeia aprovou no ano passado a histórica Lei de Inteligência Artificial. Seu objetivo é proteger os cidadãos da UE dos danos potenciais da IA sem, no entanto, sufocar a inovação. Para atingir esse equilíbrio, a legislação impõe uma série de regras e requisitos aos sistemas de IA, do mínimo ao mais alto, dependendo do risco que esses sistemas representem aos direitos fundamentais dos usuários.

Mas, enquanto os defensores de regras mais rígidas aplaudem a UE por essa abordagem, que dizem ser necessária para proteger os usuários, os críticos apontam que ela colocará as empresas europeias em desvantagem em relação aos seus concorrentes no exterior.

Ao mesmo tempo, enquanto as autoridades em Bruxelas e os Estados-membros criam escritórios e equipes de funcionários para aplicar as regras, ganha corpo o debate sobre como os reguladores interpretarão as novas leis.