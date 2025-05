Italiana Moltiply processa Google em 3 bilhões de euros por domínio de mercado

MILÃO (Reuters) - Moltiply Group, da Itália, afirmou nesta sexta-feira que está processando o Google, da Alphabet, e buscando uma indenização de 2,97 bilhões de euros (US$3,34 bilhões) por abuso de sua posição dominante no mercado, conforme reconhecido anteriormente pela Corte de Justiça da União Europeia.

A Moltiply opera o popular site italiano de comparação de preços Trovaprezzi.it.

A empresa alega no processo que as ações do Google impediram o crescimento de sua subsidiária 7Pixel entre 2010 e 2017, favorecendo o Google Shopping, disse a Moltiply em um comunicado.