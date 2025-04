OpenAI levantará US$40 bi em rodada liderada por SoftBank

Por Jaspreet Singh e Harshita Mary Varghese

(Reuters) - A OpenAI anunciou na segunda-feira que levantará até US$40 bilhões em uma nova rodada de financiamento liderada pelo SoftBank Group o que avalia a empresa em US$300 bilhões. Os recursos serão usados em pesquisa de inteligência artificial, expanção de infraestrutura computacional e aprimoramento de ferramentas.

O grupo japonês de investimentos em tecnologia disse que vai financiar a OpenAI com US$10 bilhões em meados de abril e mais US$30 bilhões em dezembro, dependendo da transição da empresa para uma companhia com fins lucrativos até o final do ano.