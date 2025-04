OpenAI planeja lançar modelo de linguagem de pesos abertos nos próximos meses

A empresa conversará com os desenvolvedores sobre como tornar um modelo de linguagem de pesos abertos útil, disse Altman em sua postagem no X.

O primeiro evento acontecerá em São Francisco dentro de algumas semanas, seguido por sessões nas regiões da Europa e da Ásia-Pacífico.

"Ainda temos algumas decisões a tomar, então estamos organizando eventos para desenvolvedores para coletar feedback e depois testar os primeiros protótipos", disse ele.

Altman disse em fevereiro que a empresa simplificaria seus produtos de IA ao delinear um novo roteiro para os modelos mais recentes.

Apoiado pela Microsoft, a OpenAI deve fazer a transição para uma empresa com fins lucrativos até o final do ano, para garantir o financiamento total de US$40 bilhões liderado pelo SoftBank Group, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na sexta-feira.

A startup disse que sua transição para uma entidade com fins lucrativos é necessária para garantir o capital para desenvolver os melhores modelos de IA.