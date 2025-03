Altman diz que diretor de operações da OpenAI vai liderar expansão global da companhia

(Reuters) - O diretor de operações da OpenAI, Brad Lightcap, liderará a expansão global e as parcerias corporativas, disse o presidente-executivo da startup, Sam Altman, nesta segunda-feira, à medida que a companhia apoiada pela Microsoft busca consolidar seu domínio no setor de inteligência artificial.

Altman se concentrará cada vez mais no lado técnico para impulsionar as iniciativas de pesquisa e produtos da fabricante do ChatGPT, enquanto permanece no comando das coisas, disse a OpenAI.

A empresa está fazendo uma parceria com o SoftBank e a Oracle para estabelecer uma rede de data centers no âmbito do projeto Stargate, de US$500 bilhões, destinado a alimentar cargas de trabalho de inteligência artificial.