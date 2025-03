Amazon Prime Video testa dublagem baseada em IA em filmes e séries licenciados

(Reuters) - O Prime Video, da Amazon.com, vai começar a oferecer dublagem apoiada por inteligência artificial para inglês e espanhol em filmes e séries licenciados a partir desta quarta-feira, informou a empresa, na tentativa de aumentar a audiência e levar seu conteúdo a mais clientes em todo o mundo.

A dublagem baseada em IA será disponibilizada inicialmente para 12 filmes e séries licenciados, segundo o Prime Video. O recurso só estará disponível em títulos que ainda não tenham suporte para dublagem.

A iniciativa do Prime Video, que tem mais de 200 milhões de clientes mundialmente, é o exemplo mais recente de como as empresas de mídia estão integrando a IA em suas ofertas para melhorar a experiência do cliente.