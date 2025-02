Fim de uma era: Microsoft vai desativar Skype em maio para focar no Teams

A Microsoft vai desligar o serviço de comunicação Skype em 5 de maio depois de duas décadas de operações que redefiniram como as pessoas conversam pela internet.

A companhia alegou nesta sexta-feira que o encerramento do Skype vai ajudar a empresa a se dedicar ao Teams, simplificando suas ofertas de comunicação.

Fundada em 2003, as chamadas de áudio e vídeo baratas da Skype rapidamente desestruturaram o setor de telefonia fixa no início dos anos 2000 e tornaram a empresa um nome conhecido, com centenas de milhões de usuários em seu auge.