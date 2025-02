Apple lança iPhone "barato" 16e a US$599

SEM LENTE GRANDE ANGULAR

O sistema fotográfico do 16e é equipado com um sensor de 48 megapixels e duas lentes, uma das quais será uma de zoom de duas vezes integrada à câmera principal, mas não contará com uma lente grande angular incorporada em modelos mais caros do iPhone.

O 16e terá um entalhe na parte superior da tela em vez de um recorte ao redor da câmera frontal que mostra alertas e atividades. O aparelho também deixa de fora o recurso de controle da câmera, um botão sensível ao toque que pode ajustar as configurações de fotos e vídeos e está disponível na série do iPhone 16.

Os modelos SE anteriores eram conhecidos pelo tamanho menor da tela, mas a nova geração é equipada com uma tela de 6,1 polegadas, a mesma do modelo mais barato do iPhone 16.

A tão esperada atualização deste ano traz uma mudança de design que elimina o botão home físico e introduz o recurso de reconhecimento facial FaceID da Apple.

O iPhone 16e estará disponível para pré-venda em 59 países a partir de 21 de fevereiro, com entregas a partir de 28 de fevereiro.